Börse: Warnung vor Rezession

Die Deutsche Bundesbank will eine Rezession nicht mehr ausschließen. In ihrem neuesten Monatsbericht heißt es, die Konjunktur bleibe auch im Sommer ohne Schwung. Vor allem die exportorientierte Industrie werde weiter unter den internationalen Handelskonflikten leiden. Sprich, die Produktion werde erneut schrumpfen. Damit droht beim Gesamtwachstum das zweite Quartal in Folge ein Minus - und das wäre per Definition eine Rezession. Die Börsen erholen sich zum Wochenstart.

DAX und Co. erholen sich

Der DAX gewinnt 98 auf 11.662 Punkte. MDAX und TecDAX legen bis zu 1,1 Prozent zu. Viele Werte, die zuletzt erheblich an Wert verloren hatten, können sich erholen. Die Deutsche Bank legt 2,7 Prozent zu. Bayer und Infineon folgen mit je 2,3 Prozent. Der Euro kostet 1,11 Dollar.