Börse: Wall Street schließt mit Gewinnen

Die Anleger hat die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament nicht beeindruckt. Sie hatten damit gerechnet, dass sich die Abgeordneten gegen den Brexit-Vertrag entscheiden könnten. Die britische Währung war vor der Abstimmung unter Druck. Inzwischen erholt sich das Pfund und legt im Verhältnis zum US-Dollar leicht zu auf 1,28 88 Dollar.

Netflix will Abo-Gebühren erhöhen

Die Wall Street in New York beendete den Handel mit deutlichen Gewinnen. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent im Plus bei 24.063 Punkten. Vor allem Technologie-Werte waren gefragt – und so legte der Nasdaq-Index um 1,7 Prozent zu. In der Hoffnung auf einen Gewinnschub kletterten die Papiere von Netflix um 6,5 Prozent. Die Online-Videothek will ihre Abo-Gebühren in den USA um 13 bis 18 Prozent erhöhen. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX nach einigem Hin und Her 0,3 Prozent im Plus bei 10.892 Punkten. Und der Euro ist 1,14 18 Dollar wert.