Börse: Wall Street schließt deutlich im Plus

Womöglich hofften viele US-Anleger heute, dass nun schon alles gut gehen wird, bei der unmittelbar bevorstehenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten und seiner Stellvertreterin. Im Fokus standen die Bankenwerte. Goldman Sachs und Bank of America konnten beide Geschäftszahlen vorlegen, die über den Erwartungen lagen. Die Investmentbank Goldman Sachs verzeichnete dabei wegen des Börsenbooms im vierten Quartal einen Gewinnsprung.

Bei Bank of America machte sich zwar die Corona-Krise im vergangenen Jahr deutlich negativ bemerkbar, aber der Gewinn brach nicht so stark ein, wie Analysten befürchtet hatten. Die Kurse gaben am Ende dennoch bei beiden Aktien deutlich nach.

Chef bei Bilfinger geht

An den deutschen Börsen gab es heute keinen klaren Trend. der DAX gab ein klein wenig nach, der M-DAX konnte etwas zulegen. Der Industriedienstleister Bilfinger muss sich einen neuen Chef suchen. Tom Blades habe mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Vorstandsvorsitzender niedergelegt, hat das Unternehmen in Mannheim mitgeteilt. Finanzvorständin Christina Johansson übernimmt nun vorübergehend den Chefposten, bis der Aufsichtsrat über die langfristige Nachfolge entschieden hat. Für Reaktionen beim Kurs kam die Meldung natürlich zu spät. Und noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 25 Dollar.