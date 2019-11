Börse: VW wird vorsichtiger

Der Umsatz dürfte 2020 nun nur noch mindestens 20 Prozent über demjenigen von 2016 liegen, sagte der Finanzchef des Autoherstellers Frank Witter in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Vorher hatte Volkswagen mit einem Wachstum von mindestens 25 Prozent in diesem Zeitraum gerechnet. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Automarkt hätten sich geändert. Das Beste der Party sei vorbei, so die Begründung.

Autowerte unter Druck

Die Anleger sind beunruhigt. Die Aktien von VW verbilligen sich um 2,8 Prozent. Auch die anderen Autowerte im DAX entwickeln sich schwach. BMW und Daimler verlieren jeweils ein Prozent, die Aktien von Continental 1,6 Prozent. Der DAX gibt 0,2 Prozent ab und sinkt auf 13.221, während der MDAX zulegen kann, um aktuell 0,4 Prozent. Der Euro steht bei 1,10 59 Dollar.