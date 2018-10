Börse: VW-Aktie im Fokus

In einer knappen halben Stunde legt der Autokonzern seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Drohende Fahrverbote, Streit um Hardware-Nachrüstungen von Dieselautos und der neue Abgas-Teststandard WLTP haben den weltgrößten Autobauer unter Druck gesetzt. Das dürfte sich nach Ansicht von Experten auch in den Zahlen niederschlagen. Im ersten Halbjahr hatte Volkswagen noch gut abgeschnitten. Nun rechnen einige Analysten mit einer Anpassung der Geschäftsprognose.

Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

An den Börsen in New York drückten gestern neue Sorgen um eine Verschärfung des US-Handelsstreits mit China die Kurse. Vor allem im Technologiebereich setzte sich die Talfahrt fort. Die Papiere großer Internetkonzerne litten hier aber auch unter den Plänen Großbritanniens, eine Digitalsteuer einzuführen. Der Nasdaq verlor 1,6 Prozent, der Dow Jones rund ein Prozent. Die Asienbörsen hingegen stemmen sich gegen den schwachen US-Trend. In Tokio gewinnt der Nikkei 1,5 Prozent, der Shanghai-Composite steigt um 1,3 Prozent. Der Euro steht bei 1, 13 80 Dollar.