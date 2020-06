Börse: Verschnaufpause an den Börsen

Den Börsen ist die Puste ausgegangen. Kein Wunder nach der fulminanten Kursrally der letzten Wochen, bei der sich DAX und Dow Jones um jeweils rund 50 Prozent erholen konnten. Diese Woche geht es kontinuierlich bergab. Der DAX schloss den dritten Tag in Folge mit einem Minus. Er gab 0,7 Prozent auf 12 530 Punkte nach. Die Lufthansa rutschte um 5,7 Prozent ab auf 11, 20 Euro ab.

Einbrüche bei Passagierzahlen

Zum einen sind das Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung, zum anderen sind die Passagierzahlen wirklich schlecht. Die großen US-Airlines verbuchten im April Buchungsrückgänge um 96 Prozent. Bei der Lufthansa schaut es kaum besser aus. Gegen den Strom stemmte sich RWE mit plus 2,7 Prozent. In New York verliert der Dow Jones ein halbes Prozent auf 27 114. Der NASDAQ setzt seine Rekordserie in kleinen, aber konsequenten Schritten fort. Er gewinnt ein halbes Prozent. Der Euro kostet 1, 13 50 Dollar.