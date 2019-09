Börse: Verhandlungen zwischen USA und China

Der Ölpreis bleibt ein wichtiges Thema, aber er ist nicht das einzige an den Börsen. Das Barrel der Nordseesorte Brent wird am Morgen für gut 68 Dollar gehandelt. Wichtig ist, dass in den Handelsstreit zwischen den USA und China wieder Bewegung kommt. Ab Donnerstag verhandeln die Unterhändler. Im Oktober soll es dann wieder Gespräche zwischen US-Finanzminister Mnuchin und dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Lui He geben. Das ist von Bedeutung, denn seit Ende Juli gab es keine Gespräche mehr. In diesem Umfeld werden die Börsen heute wenig verändert erwartet.

DAX kaum verändert

In Tokio stagniert der Nikkei-Index bei 22.018 Punkten. Der DAX war gestern auf 12.380 Punkte gefallen. Auf diesem Niveau sollte er sich halten können. Großes Thema ist heute die Veröffentlichung des ZEW-Index in Mannheim. Er war zuletzt massiv eingebrochen und damit ein klares Indiz, dass sich die deutsche Wirtschaft auf Talfahrt befindet. Der Euro kostet 1, 10 10 Dollar.