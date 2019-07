Börse: Verhaltener Wochenstart des DAX erwartet

Die Anleger an den deutschen Aktienmärkten, werden wohl vorsichtig in die neue Woche starten. Die Zinssenkung in den USA Ende des Monats dürfte doch niedriger ausfallen als von vielen bislang erhofft, das könnte die Kauflaune an den Märkten etwas bremsen. Aber auch die Furcht vor negativen Unternehmensberichten belastet die Stimmung, nachdem zuletzt ja große DAX-Konzerne wie Daimler oder BASF ihre Gewinnziele kappen mussten.

Zahlenflut an den Börsen

In der neuen Woche öffnen allein ein halbes Dutzend DAX-Konzerne ihre Bücher und präsentieren ihre Quartalsberichte, unter anderem auch BASF und Daimler, aber auch die vor einer drastischen Restrukturierung stehende Deutsche Bank.

Schwache Vorgaben der internationalen Börsen

An der Börse in Tokio verliert der Nikkei-Index eine knappe Stunde vor Handelsschluss 0,4 Prozent. In Shanghai steht ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche und in Hongkong von 0,8 Prozent. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag 0,3 Prozent verloren. Der Euro notiert am Morgen mit 1, 12 16 Dollar.