Börse: Verhaltener Wochenstart

Die Rekordjagd an den deutschen Börsen ist zum Auftakt der neuen Woche zumindest unterbrochen. Der DAX gab um 0,3 Prozent nach auf 14.461 Punkte. Händler begründeten die verhaltene Stimmung vor allem mit Gewinnmitnahmen nach der Kursrallye der Vorwoche, als der DAX neue Höchststände erreichte. An der Spitze der Verliererliste im DAX standen heute die Papiere der Chemie-Konzerne Covestro und BASF, die sich um 2,8 bis 3,2 Prozent verbilligten.

Adidas-Aktien geben 2 Prozent nach

Die Titel von Adidas gaben um 2 Prozent nach. Anleger befürchten hier, dass sich mögliche neue Lockdowns auf den Absatz von Sport- und Modeartikeln auswirken könnten. Auf der anderen Seite verteuerten sich die Aktien von Volkswagen um 2,4 Prozent. VW will massiv in die Fertigung von Batterie-Zellen investieren und so die Kosten halbieren. An den US-Börsen ist kein klarer Trend zu erkennen. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Und der Euro notiert bei 1,1925 Dollar.