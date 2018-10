Börse: Verhaltener Start

Der MDAX tritt auf der Stelle bei 25.971. Eigentlich war erwartet worden, dass nachlassende Sorgen vor einer neuen Krise in Europa an den deutschen Börsen für Schwung sorgen könnten. Die Regierung in Rom kommt ihren Kritikern im Streit um die Haushaltspläne etwas entgegen, wie bereits gemeldet. Unterstützung kam auch von der Wall Street.

Dow Jones auf neuem Rekord

Der Dow Jones erreichte gestern Abend ein neues Rekordhoch von 26.828 Punkten. Einen Impuls erwarten sich die Investoren vom heutigen aktuellen Wochenbericht zum US-Arbeitsmarkt. Der Bericht könnte Aufschluss über die morgen anstehenden Monatsdaten geben, an denen die US-Notenbank auch ihre Zinspolitik ausrichtet. In Tokio dagegen sank der Nikkei heute früh um 0,6 Prozent. Der Euro notiert bei 1,1467.