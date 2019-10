Börse: US-Währungshüter uneins über weiteren Kurs

Andere Notenbank-Mitglieder sehen die insbesondere mit dem Handelskonflikt verbundenen Risiken als nicht so groß an, dass sie den Aufschwung in den USA abwürgen könnten. Nach Bekanntgabe des Protokolls gehen aber die Marktbeobachter weiterhin davon aus, dass die Fed den Leitzins Ende Oktober erneut senken wird.

Versöhnliche Signale aus Peking

Aus China kamen vor den nächsten Handelsgesprächen außerdem versöhnliche Signale in Richtung Washington. So will China offenbar mehr Soja aus den USA importieren. Das alles sorgte für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dow Jones kletterte um 0,7 Prozent, der Nasdaq um 1 Prozent. Der Deutsche Aktienindex ging 1 Prozent höher aus dem Handel bei 12.094 Punkte. Der Euro steht bei 1,0970 Dollar.