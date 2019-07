Börse: US-Notenbank senkt Leitzins

An der Wall Street konnte die Zinssenkung durch die amerikanische Notenbank keine positiven Impulse auslösen. Der Dow Jones und der Nasdaq-Index fielen um mehr als 1 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass der Zinsschritt nicht einstimmig beschlossen wurde. Das deutet aus Sicht des Finanzmarktes darauf hin, dass es im Führungsgremium der Notenbank keine Einigkeit darüber gibt, wo die Reise hingehen soll.

Trump mit Druck auf die Fed

Darüber hinaus kommt es bei den Profi-Investoren auch nicht gut an, dass sich US-Präsident Donald Trump immer wieder mit Tweets in die Politik der eigentlich unabhängigen Notenbanker einmischt und versucht, Druck zu Gunsten weiterer Zinssenkungen aufzubauen. Hierzulande schloss der Markt im Plus. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 12.189 Punkte. Nach starken Zahlen des Konkurrenten Puma verteuerte sich die Adidas-Aktie um fast 4 Prozent. Puma legten im MDAX um mehr als 8 Prozent zu. Der Euro notierte bei 1,1070 Dollar.