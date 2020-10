Börse: US-Konjunkturhoffnungen schieben DAX an

Dass es beim DAX heute weiter aufwärts ging, lag in erster Linie an Hoffnungen, dass es in den USA in Kürze ein weiteres billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird – auch wenn sich Demokraten und Republikaner bislang nicht darauf einigen können. Aber wenn es nicht mehr vor den Wahlen klappt, dann halt danach, scheinen sich viele Anleger zu sagen. Und so legt an der Wall Street der Dow Jones im Moment ebenfalls ein knappes Prozent zu.

Spitzenreiter im DAX waren hierzulande am Ende Infineon, Daimler und Vonovia mit je rund 2 Prozent Plus.

Wieder mehr Angebot am Ölmarkt

Die Ölmärkte stehen unterdessen unter Druck: Ein Barrel der Nordseesorte Brent verbilligt sich um rund 3 Prozent auf 41,65 Dollar. Als Grund werden die wieder anlaufende Förderung im Golf von Mexiko nach dem Hurrikan "Delta" und das Ende des Streiks norwegischer Ölarbeiter genannt.

Der Euro steht bei 1,18 Dollar.