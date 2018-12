Börse: US-Aktien rutschen deutlich ab

Die Investoren hätten lieber gehört, dass die Fed wieder eine lockere Geldpolitik anvisiert - so wie von Präsident Trump gefordert. Wie erwartet hat die US-Notenbank den Leitzins um einen Viertelpunkt erhöht, aber in Aussicht gestellt, im kommenden Jahr weitere zwei Mal den Zins anzuheben. An den Aktienmärkten hatte man gehofft, dass die Fed auf weitere Zinsschritte verzichtet. So landeten die Indizes tief im Minus: der Dow Jones büßte 1,5 Prozent ein, der Nasdaq sogar mehr als 2 Prozent.

DAX rettet kleines Plus

Der Deutsche Aktienindex konnte noch ein Plus von 0,2 Prozent verbuchen. Sein Stand: 10.766 Punkte. Insbesondere die Einigung zwischen Italien und der EU im Haushaltsstreit wurde an den Börsen gerne gesehen. Nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten FedEx ging es allerdings mit den Aktien der Post um 4 Prozent nach unten. Der Euro steht bei Handelsschluss in New York bei 1,1370 Dollar.