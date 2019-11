Börse: Unsicherheit im Zollstreit belastet Aktienmärkte

Auch sind wieder Zweifel aufgekommen, ob sich die USA und China im Handelsstreit in absehbarer Zeit auf ein Teilabkommen einigen können. So haben sich die Anleger lieber mal zurückgehalten. Der DAX ging 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel bei 13.207 Punkten.

VW senkt Prognose

Insbesondere die Aktien der Autobranche standen unter Druck. Bei Volkswagen war an dem Kursabschlag von rund 4 Prozent aber nicht nur die ungewisse Zollfrage verantwortlich. Der Wolfsburger Konzern hat auch seine Prognosen für das kommende Jahr gesenkt. Der Grund: eine maue Autokonjunktur und hohe Investitionskosten für die Elektroautos. In New York war es ein ruhiger Handel: Dow Jones und Nasdaq blieben jeweils wenige Punkte im Plus stehen. Der Euro notiert am Abend bei 1,1075 Dollar.