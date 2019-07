Börse: Übernahme-Offerte für Osram

Osram steht vor einer Übernahme durch zwei US-Finanzinvestoren. Carlyle und Bain Capital bieten 35 Euro je Aktie. Das verbindliche Angebot kommt nicht überraschend und hat ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro. Um den Münchner Lichtkonzern gab es eine wochenlange Hängepartie, weil die Buchprüfung und Finanzierung länger gedauert haben als zunächst gedacht.

Kursrally bei der Aktie

Die Osram-Aktie war schon gestern am späten Nachmittag auf Kurse über 32 Euro geschossen. Aktuell klettert sie um 3,7 Prozent 33,30 Euro. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass die Lücke zum Übernahmepreis geschlossen wird. Der DAX gewinnt zum Auftakt 29 auf 12 646 Punkte. ThyssenKrupp führen den DAX mit plus 1,3 Prozent an. Der Euro kostet 1, 12 80 Dollar.