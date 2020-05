Börse: Thyssen Krupp mit roten Zahlen

Die Aktie des amerikanischen Autobauers Tesla hat sich zuletzt besser geschlagen als die der deutschen Autobauer. Ein Rekordhoch nach dem anderen hat die Aktie des Softwarekonzerns Teamviewer aus Baden Württemberg erreicht. Umso spannender, was für Geschäftszahlen und was für ein Ausblick da heute präsentiert wird. Teamviewer bietet unter anderem Fernwartung für Computer an.

Krisenprofiteur Deutsche Post?

Beim Daxkonzern Deutsche Post wurden bisher in der Corona Krise eher mehr Pakete verschickt, weil im Moment viel im Internet bestellt wird - fast schon zu viel, so dass die Post kaum hinterherkommt. Umso interessanter werden da heute die Aussagen.

Andererseits hat der Industriekonzern Thyssen Krupp vor wenigen Minuten rote Zahlen präsentiert. Die Lage hatte Chefin Martina Merz zuletzt schon als ernst beschrieben.

An den amerikanischen und asiatischen Börsen ist die Stimmung erstmal wieder gedämpfter, mit Sorgen um eine zweite Corona Welle.

Der Euro steht bei einem Dollar 08 09.