29.07.2019, 10:23 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Telekom-Aktie startet deutlich höher

Wenig Bewegung zu Beginn an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX gibt in den ersten Minuten 0,2 Prozent nach auf rund 12.400 Punkte. M-DAX und TecDAX rühren sich so gut wie gar nicht. Immerhin einen deutlichen Gewinner gibt es im DAX zum Auftakt.