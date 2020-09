vor 19 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Striktere Regeln für Huawei in Deutschland

Deutschland will den Einsatz von Technik des Netzwerkausrüsters Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes schärfer überwachen. Für Telekom und Co könnte sich der Aufbau erschweren. An der Börse reagiert man zurückhaltend. Der DAX gibt insgesamt aber nach.