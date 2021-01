Börse: Stabile Kurse an der Börse

Wie geht es weiter mit Corona und damit auch der Wirtschaft? Diese Frage treibt alle um, auch die Anleger an den Finanzmärkten. Der Bundesverband der deutschen Industrie ist zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft nächstes Jahr wieder das Vorkrisenniveau erreicht und in diesem Jahr um 3,5 Prozent wachsen wird. Diese Einschätzung ist aber natürlich unsicher, das wissen auch die Anleger. Sie halten sich heute eher zurück.

Krisengewinner Infineon?

Unter Druck sind die Aktien von VW – der Autokonzern blickt zwar relativ positiv in die Zukunft, aber die Absatzzahlen des vergangenen Jahres waren schlecht, die Aktie verliert 1,5 Prozent an Wert. Zulegen kann dagegen Infineon – der Münchner Chiphersteller dürfte von der Krise und der damit verbundenen Digitalisierung profitieren, die Aktie verteuert sich um 2,6 Prozent. Insgesamt steht der DAX bei 13.932 Punkten, das sind 5 weniger als gestern. Und am Devisenmarkt ist der Eurokurs ebenfalls stabil bei 1, 21 46 US-Dollar.