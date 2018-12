vor 15 Minuten

Börse: Sorge um Einzelhandel, Dow sackt ab

Alles andere als vorweihnachtlich war die Stimmung an den Aktienmärkten in New York. Dow Jones und Nasdaq sind am Abend noch deutlich abgerutscht. Insbesondere die Aktien von Mode- und Einzelhändlern waren unter Druck.