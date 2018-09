Börse: Sommerhitze setzt Zalando zu

Die Hitzewelle in Europa wird bei Zalando erneut als Grund für die Senkung der eigenen Jahresziele genannt. Die Hitze habe eine rückläufige Nachfrage und höhere Rabatten im gesamten Modemarkt mit sich gebracht. An den langfristigen Zielen hält das Unternehmen fest, versicherte der Vorstand. Ob das den Anlegern reicht, zeigt sich nach dem Handelsstart.

Trump beschäftigt wieder die Börsen

Ansonsten sind an den Märkten die neuen US-Zölle das Hauptthema, auch wenn die Nachricht unterschiedlich aufgenommen wird. In Hongkong büßt der Hang Seng Index heute früh 0,7 Prozent ein, während der Nikkei in Tokio 1,4 Prozent zulegen kann. Die neuen Zölle seien erwartet worden, heißt es in Japan. An den US-Börsen gerieten gestern Abend vor allem die Technologiewerte unter Druck. Der Nasdaq Index büßte 1,4 Prozent ein, während der Dow Jones 0,4 Prozent leichter schloss. Der Euro bleibt unter 1,17 Dollar, bei 1,1692 Dollar.