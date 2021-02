Börse: Siemens Healthineers steigert Quartalsgewinn deutlich

Der freie Mittelzufluss, der sogenannte Free Cash-flow, hat sich auf 668 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die übrigen Kennzahlen hatte Siemens Healthineers bereits vor ein paar Tagen bekanntgegeben und die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. Die Medizintechnik-Sparte von Siemens profitiert von dem Geschäft mit Corona-Tests und Computertomographen. Mal sehen, ob die weiteren Geschäftszahlen für Schwung sorgen.

Gelungener Wochenauftakt in Asien

Die Vorgaben aus Asien für den heutigen Auftakt an den deutschen Aktienmärkten sind positiv. Der Nikkei in Tokio gewinnt 1,4 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong kann 2,1 Prozent zulegen. Dabei hat sich die Stimmung der Wirtschaft in China im vergangenen Monat etwas eingetrübt, wie aktuelle Daten zeigen. Und an den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,21 32 Dollar.