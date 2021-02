Börse: Siemens erhöht Prognose

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres gab es einen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro. Das sind 38 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere die Sparte Digital Industries trug zum Erfolg bei. Angesichts des guten Starts erhöht Siemens seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun stärker wachsen, der Gewinn auf 5 bis 5,5 Milliarden Euro steigen. Das könnte auch den Anlegern gefallen, ob es die Kurse antreibt, wird man sehen, die Aktien haben ja bereits ein Rekordniveau erreicht.

DAX höher erwartet

Die Vorgaben von der Wall Street für den heutigen Handel an den deutschen Börsen sind positiv. Dow Jones und Nasdaq Index schlossen gestern Abend je 1,6 Prozent höher. In Asien zeigt sich dagegen heute früh ein gemischtes Bild. Der Nikkei in Tokio gewinnt 0,9 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong sinkt leicht um 0,3 Prozent und der Euro notiert bei 1, 20 40 Dollar.