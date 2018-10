Börse: Schwarzer Oktober an den Börsen

Der Oktober war ein miserabler Börsenmonat: Erst im Endspurt konnte noch Schlimmeres vermieden werden. Der DAX gewann heute 160 auf 11.447 Punkte. Somit summiert sich sein Monatsverlust auf nur gut 6 Prozent. Fresenius Medical Care waren nach einer Gewinnwarnung mit einem Verlust von 22 Prozent der größte Monatsverlierer. RWE gaben wegen der Proteste im Hambacher Forst rund 20 Prozent nach. In gleicher Größenordnung rutschte die Lufthansa ab, nachdem die Billigtochter Eurowings wegen der Integration von Air Berlin einen Quartalsverlust hinnehmen musste.

Linde bester DAX-Wert

Monatsgewinner war die Linde-Aktie mit plus 4 Prozent. Grund: Die US-Behörden haben den Zusammenschluss mit Praxair aus den USA genehmigt. In New York haben die großen Indizes im Oktober die kompletten Gewinne des Jahres wieder abgeben müssen. Heute gewinnt der Dow Jones 1,3 Prozent. Der Euro kostet 1,1310 Dollar.