Börse: Schwache Vorgaben von der Wall Street

Wie es in der nächsten Woche weitergeht, dürfte von den neuen Konjunkturdaten aus Europa und den USA abhängen, die auf dem Programm stehen. Die gelassene Haltung der Anleger werde getestet, erklärte ein Investmentanalyst von der Landesbank Baden-Württemberg. Zu Wochenbeginn kommen die deutschen und europäischen Einkaufsmanagerindices und geben ein Stimmungsbild der Industrie.

Spannende Woche erwartet

Am nächsten Dienstag dann wird der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Schwach fallen allerdings die Vorgaben von der Wall Street aus. Nach dem Handelsschluss in Europa drehte der Dow Jones noch ins Minus und schloss 0,6 Prozent leichter. Damit büßte der Leitindex der New Yorker Börse in der Woche über ein Prozent ein. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist wieder in den Vordergrund getreten. US-Präsident Donald Trump hat die Bedeutung einer raschen Einigung heruntergespielt. Das dämpfte die Stimmung. Der Euro steht bei 1,10 13 Dollar.