Börse: Schlimmste US-Börsenwoche seit Finanzkrise

Dow Jones und S&P500 rutschten in den vergangenen Handelstagen insgesamt um 7 Prozent ab, der Nasdaq sogar um knapp 8,5 Prozent. Allein vor dem Wochenende ging es mit dem Dow Jones knapp 2 Prozent und mit dem Nasdaq 3 Prozent nach unten. Neue Daten zeigen, dass die Wirtschaft in den USA an Schwung verloren hat. Gleichzeitig will die US-Notenbank auch im kommenden Jahr den Leitzins weiter erhöhen, wie sie in dieser Woche angekündigt hat.

Zweifel an Handelsdeal mit China

Auch der Handelsstreit mit China ist wieder in den Fokus gerückt. Der Berater von Präsident Trump hat Zweifel geäußert, dass es innerhalb der vereinbarten 90-Tage-Frist eine Einigung mit China geben wird. Der Deutsche Aktienindex konnte zum Wochenschluss noch 0,2 Prozent zulegen. Damit beläuft sich das Wochenminus aber dennoch auf rund 2 Prozent. Der Euro steht bei Handelsschluss in New York bei 1,1360 Dollar.