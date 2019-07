Börse: Schlechte Zahlen von Daimler und Deutsche Bank

Die Nachricht kommt nicht überraschend: Der neue Daimler-Chef Källenius hat schon mehrmals angekündigt, dass der Autobauer im 2. Quartal in die roten Zahlen gerutscht ist. Jetzt ist es offiziell: Ein Minus von 1,2 Milliarden Euro. Es ist der erste Quartalsverlust seit dem Krisenjahr 2009. Der Schwede verspricht, dass es in der zweiten Jahreshälfte wieder bessere Zahlen geben soll. Im Herbst will er dann die Details eines neuen Effizienzprogrammes vorstellen. Die Börsen reagieren erneut positiv. Die Daimler-Aktie gewann 2,5 Prozent.

Quartalsverlust bei Deutscher Bank

Die Deutsche Bank verprellt ihre Anleger mit einem noch höheren Verlust als bislang vorhergesagt. 3,15 Milliarden waren es im zweiten Quartal. Die Aktie schloss knapp 2 Prozent tiefer. Phasenweise war sie um rund 6 Prozent eingebrochen. Der DAX schloss 32 Punkte höher bei 12 523. Der Euro kostet 1, 11 40 Dollar.