Börse: Ruhiger Aktienhandel

Tesla plant einen Aktiensplit zum Monatsende. Gestern stiegt der Kurs an der Wall Street über 1.900 Dollar, auf ein neues Rekordhoch, bevor dann wieder Kasse gemacht wurde. Durch einen solchen Aktiensplit werden Papiere optisch billiger, das soll vor allem neue Kleinanleger anziehen; aber am Depotwert ändert sich eigentlich nichts. Für ein Papier gibt es vier weitere Tesla-Aktien, die Aktien werden also gefünftelt.

DAX kaum verändert

Es sind auch solche Geschichten, die die US-Börsen derzeit in neue Rekordhöhen liften, mit Blick auf den Standard-and-Poors und den Nasdaq-Index. Bei uns dagegen herrscht reichlich Ruhe, bei dünner Orderdecke. Der DAX steigt um 0,2 Prozent, auf 12.918 Punkte.

Einmal mehr wird mit Wirecard gezockt, obwohl die Aktie noch in dieser Woche den DAX-30 verlassen muss. Der Kurs steigt auf 1,40 Euro; ein Tagesplus von fast neun Prozent. Der Euro kostet 1,1940 Dollar.