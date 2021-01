Börse: Rekordstart ins neue Jahr

Besser geht es nicht. Die Rekordjagd von 2020 setzt sich ungebremst im Jahr 2021 fort. Der DAX schloss über der magischen Marke 14 000. Er gewann am letzten Tag noch einmal 81 auf 14 050 Punkte. Die treibenden Kräfte sind bekannt: Die umfassenden Hilfen der Notenbanken, die gigantischen staatlichen Programme, die weltweit aufgelegt werden. Ganz aktuell die starke Position des künftigen US-Präsidenten Joe Biden, der auch über die Mehrheit im Kongress verfügen kann.

Tesla mit Vollgas auf der Überholspur

In New York erzielen die Indizes ebenfalls neue Bestmarken, auch wenn der Dow Jones heute mal ein paar Punkte verliert. Tesla-Chef Elon Musk ist seit einigen Tagen der reichste Mann der Welt. Und sein Vermögen wird täglich mehr, weil sein E-Autobauer an der Börse keine Limite kennt. Die Aktie verteuert sich erneut um gut 7 Prozent auf 875 Dollar. Der Euro kostet 1, 22 40 Dollar.