Börse: Rekorde in New York

Nachricht des Tages war mit Sicherheit, dass das US-Justizministerium den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint genehmigt hat. Unter Auflagen, aber zuvor waren ja schon mehrere Anläufe gescheitert. Die Aktien der beiden Fusionspartner verteuerten sich um bis zu 7 Prozent. Die deutsche Mutter Telekom, die beim neuen Konzern Großaktionärin bleibt, gewann 1,3 Prozent. Bayer verteuerte sich um 1,2 Prozent. In einem Glyphosat-Prozess in den USA wurde die Schadenersatzsumme von 2 Milliarden auf 87 Millionen Dollar reduziert. Der DAX schloss 58 Punkte höher bei 12 420.

Starbucks und Google mit Kursrallye

In den USA überzeugte die Google-Mutter Alphabet mit sehr guten Geschäftszahlen vor allem im noch recht kleinen Cloud-Geschäft. Die Alphabet-Aktie schloss fast 10 Prozent höher. Um rund 9 Prozent verteuerte sich Starbucks, nachdem die Kaffeehauskette mit sehr guten Quartalszahlen zu überzeugen wusste. Dow Jones, NASDAQ und Standard and Poors stellten neue Bestmarken auf. Der Euro kostet 1, 11 20 Dollar.