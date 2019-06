vor 16 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Positiver Wochenausklang beim DAX

Der DAX war eigentlich den ganzen Handelstag über nur leicht im Plus gewesen. Und dann plötzlich in der letzten Handelsstunde gab es einen deutlichen Ruck nach oben. Herausgekommen ist ein Plus von gut einem Prozent auf 12.399 Zähler.