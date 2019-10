Börse: Positive Stimmung hält an

Zeitweise stand der Leitindex über der Marke von 12.900 und damit auf dem höchsten Stand seit Juni 2018. Allein innerhalb der vergangenen drei Wochen konnte der DAX rund sieben Prozent zulegen. Für positive Stimmung sorgten heute unter anderem Daimler und BASF mit neuen Zahlen. Nach dem bisher schleppenden Verlauf profitiert Daimler von zuletzt deutlich besseren Verkaufszahlen.

Daimler und BASF überzeugen

Mit dem Absatz legten im abgelaufenen Quartal auch Umsatz und Gewinn zu und das wurde an den Börsen honoriert mit einem satten Aufschlag von 3,3 Prozent. Positiv wurde auch der Quartalsbericht von BASF aufgenommen, die Papiere zogen um 3,4 Prozent an. An den New Yorker Börsen zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones ist leicht im Minus mit 0,2 Prozent, während der Nasdaq Index um 0,7 Prozent zulegen kann. Der Euro steht bei 1,11 Dollar.