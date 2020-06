Börse: Personalwechsel bei VW

Vorstandschef wird die Leitung des Gesamtkonzern behalten. Die Kernmarke VW wird künftig von Ralf Brandstätter übernommen, einem erfahrenen VW-Manager, der ja bereits das operative Geschäft der Marke leitet. Diess soll sich dann verstärkt um den Ausbau der Elektro-Strategie kümmern. Die VW-Aktie hatte gestern im Xetra-Handel leicht verloren, war nachbörslich aber um über zwei Prozent gestiegen.

Freundliche US-Vorgaben für den Start des DAX

In New York hatte der Dow Jones seine Rallye weiter fortgesetzt. Die Anleger setzen darauf, dass die milliardenschweren Hilfen von Regierungen und Notenbanken greifen werden und die Weltwirtschaft sich bald wieder erholen werde. Das bescherte dem Dow Jones gestern ein Plus von 1,7 Prozent. An den asiatischen Börsen zeigt sich ein gemischtes Bild. In Shanghai geht es heute um ein halbes Prozent nach oben, in Hongkong um 1,3 Prozent. In Tokio dagegen verliert der Nikkei-Index zur Stunde ein gutes halbes Prozent. Der Euro notiert mit 1, 12 88 Dollar.