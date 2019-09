16.09.2019, 23:27 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Öl-Schock bremst auch Dow Jones

Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben die Kapitalmärkte verunsichert. Der Ölpreis schnellte so stark in die Höhe wie seit dem Golfkrieg nicht mehr – fast Prozent waren es zeitweise mehr. Das setzte dem DAX genauso wie dem Dow Jones zu.