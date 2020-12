Börse: Nikkei schließt leicht im Plus

Indirekt hat Trump damit mit einem Veto gedroht. Doch die Anleger an den Börsen lassen sich davon nicht sehr verunsichern. Einige Marktexperten gehen davon aus, dass Trump als wahrer Reality-Star mit seiner Unterschrift möglicherweise bis zur allerletzten Minute abwarten werde. Falls er aber tatsächlich sein Veto einlegen sollte, gebe es aber noch die Möglichkeit, dass ihn der Kongress mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmt.

Asien-Börsen freundlich

In Tokio ist der Nikkei-Index leicht gestiegen. Er schloss 0,3 Prozent höher auf 26.525 Yen. In Shanghai geht es um ein halbes Prozent nach oben, in Seoul um ein Prozent. An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern nach schwachen Konjunkturdaten 0,7 Prozent verloren. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich zum Jahresende so stark eingetrübt wie seit August nicht mehr. Der Euro steht am Morgen bei 1, 21 85 Dollar.