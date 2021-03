Börse: Nikkei schließt gut 1 Prozent im Plus

Es sind viele Themen, die die Anleger beschäftigen: Die künftige Steuerpolitik in den USA, die verzögerten Lieferungen von Corona-Impfstoffen, knappe Halbleiter und dass die japanische Notenbank erstmal bei ihrer ultralockeren Geldpolitik und dem Aufkauf von Wertpapieren bleibt.

Entsprechend äußerte sich heute der Gouverneur der japanischen Notenbank, Kuroda. Für die Investoren dürfte das ein Zeichen dafür sein, dass die Zinsen in Japan erstmal auf absehbare Zeit wohl nicht steigen. Und so schloss der Nikkei in Tokio vor wenigen Minuten 1,1 Prozent im Plus bei 28.730.

Ölpreis fällt

Die chinesischen Börsen drehen nun leicht ins Minus. Außerdem fällt der Ölpreis wieder – das Barrel Brent-Öl um gut 1 Prozent auf rund 63 Dollar. Gestern war der Ölpreis deutlich gestiegen – wohl auch, weil ein Containerschiff den Suez-Kanal blockiert. Und am Devisenmarkt ist der Euro gut 1,18 Dollar wert.