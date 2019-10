Börse: Nikkei leicht im Plus

An den Börsen in Asien tut sich nicht viel. Die Anleger warten offenbar auf weitere Konjunktursignale aus den USA. Die werden am Nachmittag erwartet, denn da werden die US-Arbeitsmarkt für September veröffentlicht. Wenn die schwach ausfielen, könnte das ein weiteres Argument für die Notenbanker der FED sein, die Zinsen ein drittes Mal in diesem Jahr zu senken.

Kein Handel in China

Niedrigere Zinsen sollen die Konjunktur ankurbeln und die Inflationsrate steigern. Doch die schon lang anhaltende Politik des extrem billigen Geld wird immer wieder auch kritisiert – zumal das Notenbankgeld tendenziell den Aktienhandel befeuert.

Der Nikkei in Tokio bewegt sich kaum. Der südkoreanische KOSPI dreht leicht ins Plus. An den Börsen in Shanghai und Hongkong wird auch heute wegen der Feierlichkeiten rund um den Nationaltag in China nicht gehandelt. An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones 0,5 Prozent im Plus. Und der Euro ist 1,09 21 Dollar wert.