Börse: Nikkei im Minus

Am Wochenende sind Sonderzölle im Handelsstreit zwischen den USA und China in Kraft getreten – und die belasteten den Handel vor allem an der Börse in Tokio. Ausnahmen, etwa für Produkte, die bereits auf dem Transportweg sind, soll es der US-Zollbehörde zufolge nicht geben. US-Präsident Donald Trump forderte US-Firmen erneut auf, Zulieferer außerhalb Chinas zu finden. Verluste verbuchen in Japan unter anderem Aktien von Firmen, die stark in China vertreten sind.

Konjunkturdaten erwartet

An den europäischen Börsen werden einige Konjunkturdaten erwartet. An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones vor dem Wochenende leicht im Plus. Heute bleibt die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,0988 Dollar wert.