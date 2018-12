Börse: Nikkei im Minus

Die USA und China bemühen sich um eine Annäherung. Trotzdem sind die Händler an den Märkten skeptisch, ob es wirklich Ergebnisse geben wird, die zum Ende des Handelskonflikts führen. Ein Händler von OANDA sagte, er halte die Entwicklung zwar für positiv. Aber ein Handelskrieg sei längst noch nicht vom Tisch.

Und so notiert der Nikkei in Tokio kurz vor Handelsschluss im Minus. Anfangs hatte er noch einen kleinen Gewinn verbucht. Die Börsen in China notieren uneinheitlich. Der Shanghai Composite, der wichtigste Aktienindex des Landes, legt um 0,2 Prozent zu. Der südkoreanische KOSPI notiert ebenso leicht im Plus. Die Vorgaben von der Wall Street sind gar nicht schlecht. Der Nasdaq-Index schloss 0,8 Prozent im Plus, obwohl der Handelstag gestern eigentlich nicht so gut für die Technologiebranche begonnen hatte.

Brexit belastet Pfund

Das britische Pfund notiert zum US-Dollar in der Nähe des niedrigsten Stands seit fast 20 Monaten. Auf diesen Stand war das Pfund gerutscht, nachdem die britische Premierministerin Theresa May die Brexit-Abstimmung im Parlament abgesagt hatte. Das britische Pfund notiert bei 1,26 Dollar und der Euro ist 1,13 68 Dollar wert.