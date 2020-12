Börse: Neue Rekorde an US-Börsen, DAX ohne Schwung

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat erklärt, er könnte früher als bislang angenommen Daten zu seinem Corona-Impfstoff vorlegen. Auch Pfizer und Biontech haben in den USA eine wichtige Hürde zur Zulassung ihres Medikaments genommen. Bei Untersuchungen hätten sich keine neuen Probleme hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit ergeben, teilte die Arzneimittelaufsicht mit. Dow Jones, S&P500 und Nasdaq Composite kamen jeweils rund ein halbes Prozent voran.

DAX verbucht Miniplus

Etwas gedämpft wurde der Aufschwung an den Aktienmärkten von allgemein rapide steigenden Infektionszahlen und von härteren Beschränkungen – und das nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande. Der DAX hat sich am Schluss immerhin noch wenige Punkte in die Gewinnzone vorgearbeitet. Sein Stand: 13.278. Der Euro notiert am Abend bei 1,21 Dollar.