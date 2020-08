Börse: Neue Rekorde an der Wall Street

Die Wall Street in New York hat den Handel vor wenigen Minuten uneinheitlich beendet. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. Der Nasdaq-Index und der S&P 500 erreichten im Handelsverlauf zeitweise Bestmarken. Der Nasdaq-Index gewann 0,7 und der S&P 500 0,2 Prozent. Marktbeobachter begründen das vor allem mit Konjunkturhilfen und Kaufanreize von Staaten und Notenbanken zur Überwindung des Wirtschaftseinbruchs. Die Märkte würden mit Bargeld geflutet. Davon profitieren wohl wieder die Aktienmärkte.

Amazon plant Investitionen in Technologiezentren

Der Dow Jones verlor hingegen 0,2 Prozent auf 27.778 Punkte. Die Papiere von Amazon legten um gut 4 Prozent zu. Der Online-Händler profitierte von einem Nachfrageboom während der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie und kündigte an, in den Ausbau von Technologiezentren in den USA mehr als 1,4 Milliarden Dollar zu investieren. Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX 0,3 Prozent auf 12.882 Punkte. Gold ist gefragt. Der Preis für die Feinunze steigt auf rund 2.004 Dollar. Und der Euro ist 1,19 35 Dollar wert.