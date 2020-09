Börse: Nervöser Handelsbeginn, DAX kaum verändert

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel vor wenigen Minuten, anders als erwartet, mit Verlusten begonnen. Der DAX schwankt nun zwischen Plus und Minus und pendelt um die Marke von 12.600 Punkten. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind uneinheitlich. Die Sorgen, dass die Virus-Pandemie der Wirtschaft weitere Probleme bereitet, halten an. Damit verbunden hoffen die Investoren auch, dass es weitere Hilfen von Staaten und Zentralbanken geben wird.

BMW zahlt 18 Millionen Dollar Geldbuße

Die Papiere von BMW verlieren 0,4 Prozent. Der Münchner Auto-Konzern und zwei seiner US-Töchter haben sich in den USA auf einen Vergleich mit der Börsenaufsicht SEC geeinigt. Mit einer Geldbuße in Höhe von 18 Millionen Dollar werde der Streit beigelegt, teilte die SEC mit. Die Behörde wirft BMW vor, Verkaufszahlungen im Zusammenhang mit der Emission eines milliardenschweren Firmen-Bonds in den USA geschönt zu haben. VW-Aktien fallen um 0,7 Prozent. Die Papiere von Daimler steigen um 0,5 Prozent. Und der Euro ist 1,16 73 Dollar wert.