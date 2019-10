Börse: Mögliche Annäherung bei Handelsstreit treibt Börsen an

Ein Vertreter der US-Handelskammer meint, dass mit China eine Vereinbarung hinsichtlich der Währung möglich wäre, also dass die Chinesen ihre Währung nicht weiter abwerten und damit chinesische Waren auf dem Weltmarkt verbilligen. Im Gegenzug könnte Washington die angekündigten weiteren Zölle auf chinesische Waren verschieben.

Brexit: Einigung zwischen Großbritannien und Irland?

Der britische Premier Johnson und sein irischer Amtskollege halten eine Einigung für möglich, wie es nach dem Brexit weitergehen könnte. Das hören Anleger gerne. So hat der DAX kurz vor Handelsende noch zugelegt und blieb gut ein halbes Prozent höher stehen bei 12.164 Punkten. Auch in New York überwiegen die Pluszeichen. Dow Jones und Nasdaq kommen jeweils knapp 1 Prozent voran.

BMW setzt auf Luxusautos

BMW plant nächstes Jahr mehr als doppelt so viele Luxusautos zu verkaufen wie im vergangenen Jahr. Dieser Optimismus brachte den BMW-Aktien ein Kursplus von 1,5 Prozent ein. Der Euro zeigt sich ebenfalls stärker und notiert wieder über 1,10 Dollar.