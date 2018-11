Börse: Missratener Auftakt in New York

In New York ist der Wochenstart völlig missraten. Der wieder aufflammende Handelsstreit USA-China, ein drohender chaotischer Brexit, schlechte Nachrichten von Apple – all das zusammen führte zu massiven Verlusten. Der Dow Jones schloss 1,6 Prozent tiefer bei 25 017 Punkten. Der NASDAQ verlor 3,1 Prozent. Apple verbilligten sich um rund 4 Prozent, weil der Hightechgigant offenbar wegen einer schwächeren Nachfrage nach seinen iPhones die Produktion herunterfahren muss.

Warten auf Thanksgiving

Die New Yorker Börsen bleiben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag startet dann das Weihnachtsgeschäft mit großen Rabattaktionen. Die Erwartungen sind hoch, denn die US-Wirtschaft hat bislang ein gutes Jahr 2018 absolviert. Der DAX schloss 96 Punkte tiefer bei 11 245. Der Euro kostete 1, 14 50 Dollar.