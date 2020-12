Börse: Lustloser Handel

Das sorgt Marktteilnehmern zufolge bereits für Druck auf die Kurse in Asien. Der Nikkei in Tokio verliert heute früh 0,3 Prozent, das Leitbarometer in Shanghai gibt ein Prozent nach, der Hang Seng Index in Hongkong dagegen kann sich noch gut behaupten mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent. Auch das britische Pfund zeigt sich von der aktuellen Entwicklung unbeeindruckt.

Brexit-Gespräche scheinen zu scheitern

Die Währung tritt gegenüber dem Dollar auf der Stelle bei 1,33 09 Dollar. Womöglich liegt es daran, dass sich die Marktteilnehmer hier bereits auf ein Scheitern eingestellt haben. Der Euro dagegen zieht etwas an auf 1,21 55 Dollar. An den US-Börsen bot sich gestern Abend ein gemischtes Bild. Der Dow Jones rutschte leicht um 0,2 Prozent nach unten auf knapp unter 30.000 Zähler, der Nasdaq Index dagegen kam um 0,5 Prozent voran.