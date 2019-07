Börse: Lufthansa-Ergebnis schrumpft zusammen

Bei der Lufthansa ist das Konzernergebnis auf unter ein Drittel des Vorjahreswertes zusammen geschrumpft mit nur noch 226 Millionen Euro. Der Umsatz legte dagegen leicht zu. Als Grund für den Ergebniseinbruch verweist das Unternehmen auf den Preiskampf auf Kurzstrecken. Und so kommt von der Tochter Eurowings ein dickes Minus in der Quartalsbilanz. Man wird sich die Lufthansa-Aktie heute wohl genauer anschauen, wenn es losgeht an den deutschen Börsen.

Alles wartet weiter auf die Fed

Insgesamt dürfte aber womöglich erneut nicht allzu viel los sein. Gestern schon hatte der DAX unverändert geschlossen bei 12.417 Punkten. Auch an der Wall Street war nicht viel los, mit 0,1 Prozent Plus beim Dow Jones am Ende. Alles wartet momentan auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed morgen. An den japanischen Märkten geht es immerhin leicht aufwärts, um 0,3 Prozent beim Nikkei-Index. Und der Euro steht bei 1,11 40 Dollar.