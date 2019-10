Börse: Lösung für Brexit und Zollstreit? - Aktien im Aufwind

US-Präsident Trump trifft den Verhandlungsführer der Chinesen und einige Beobachter setzen darauf, dass es zumindest eine Teileinigung bei den Zöllen geben könnte. Großbritannien und Irland nähern sich offensichtlich an. Jetzt ist plötzlich ein Abkommen für den EU-Austritt der Briten praktisch in letzter Minute denkbar.

DAX mit 4 Prozent Wochenplus

So schnellte der DAX um fast 3 Prozent nach oben auf 12.512 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von rund 4 Prozent.

SAP überzeugt

Bei den einzelnen Werten ragen heute die SAP-Aktien hervor mit einem Kursplus von 10 Prozent. Der Softwarekonzern hat eine glänzende Quartalsbilanz vorgelegt. Überraschend hat SAP-Chef McDermott seinen Abgang bekanntgegeben. Er gibt die Führung in jüngere Hände.

Hugo Boss pessimistischer

Der Modehersteller Hugo Boss hat seine Geschäftsziele reduziert. Die Anteile von Hugo Boss rutschten um rund 13 Prozent ab. In New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils rund 1,5 Prozent im Plus. Der Euro steigt auf 1,1035 Dollar.