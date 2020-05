Börse: Kursrutsch bei BMW

Die Fußballbundesliga darf Mitte Mai wieder loslegen. Und das tat der Aktie des einzigen börsennotierten Fußballclubs gut. Borussia Dortmund verteuerten sich um 2,4 Prozent auf 6,70 Euro. Der Titel hat eine gigantische Achterbahnfahrt hinter sich. Im September wurde er noch für über 10 Euro gehandelt, Mitte März war er dann auf 4 Euro abgerutscht. Nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen.

BMW erwartet Verlust

Bei BMW sind im April die Verkaufszahlen um 44 Prozent eingebrochen. Der Autobauer erwartet für das zweite Quartal sogar einen Verlust. Eine Prognose für die kommenden Monate ist nicht möglich. Die Aktie verlor rund 5,5 Prozent und war der zweitschlechteste DAX-Wert. Noch schlechter war Wirecard mit minus 6 Prozent. Wegen möglicher Bilanzmanipulationen fordert eine große Fondsgesellschaft die Ablösung von Konzernchef Braun. Der DAX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 10 606. Einige Kaufempfehlungen machten die Infineon-Aktie mit plus 5 Prozent zum besten DAX-Wert. In New York schloss der Dow Jones knapp ein Prozent tiefer bei 23 665. Der Euro kostete 1, 07 90 Dollar.