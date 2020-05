Börse: Kräftige Kursgewinne für DAX und Co.

In diesen Tagen kommt es selten vor, dass ein Unternehmen wegen der Coronakrise keine allzu großen Probleme hat. Der Wohnungsriese Vonovia spricht von einem „ganz normalen“ ersten Quartal. Nur wenige tausend Mieter hätten wegen der Folgen der Pandemie eine Stundung der Miete beantragt. Vonovia meldet sogar ein deutliches Plus bei den Mieteinahmen. Das wird an der Börse mit einem Kursplus von 6,8 Prozent belohnt. Der Kurs schloss bei 47 Euro.

Kursgewinne bei VW und Co.

Die Autobauer müssen sich noch einige Wochen auf mögliche Staatshilfen gedulden. Trotzdem verbuchten VW und Co. Kursgewinne von bis zu 5 Prozent. Grundsätzlich wird an den Börsen begrüßt, dass viele Länder die zuletzt so strikten Ausgangsbeschränkungen lockern. Auch Urlaub in klassischen Ländern wie Griechenland soll wieder möglich sein. Der DAX schloss 2,5 Prozent höher bei 10 729 Punkte. Auch die New Yorker Börsen erholen sich weiter. Der Dow Jones gewinnt 1,7 Prozent. Der Euro kostet 1, 08 40 Dollar.